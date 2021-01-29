شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا» تبحث خطة تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ناقش خلالها تنفيذ خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، داخل القرى، والمتعلقة بعمليات الإحلال والتجديد ومد الخطوط الجديدة، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي.

ناقش المجلس استحداث قطاع التخطيط والبحوث والتطوير، وذلك لوضع الخطط ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في ظل توجيهات القيادة السياسية .

كما ناقش الاجتماع خطة الإحلال والتجديد للعدادات المعطلة، والتي وصلت نسب التغيير بها 40 %، وناقش أيضا نقل المحطات الصغيرة الموجودة داخل المحطات الكبير للعمل بمناطق أخرى.