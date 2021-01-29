شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمراكز ومدن الشرقية من حملاتها المكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وفي هذا الإطار، شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة ههيا حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية أرض إصلاح زراعي، عبارة عن صب حصيرة خرسانية على مساحة ١٥٠ مترًا، بزمام قرية صبيح بنطاق الوحدة المحلية بالزرزمون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسعود والقسم الهندسى، حمله لإزالة سور وغرفة بالطوب الأبيض الدبش بسعود القبلية على مساحة ١٧٥ مترًا، داخل الحيز العمراني ودون ترخيص، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

فيما شنت الأحهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملة أسفرت عن إزالة سور بالطوب الدبش بمساحة ٢٠ مترًا طوليًا، بنطاق عزبة حنا التابعة لمدينة أبوحماد، وتم إزالته في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.