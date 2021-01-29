شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 600 علبة مصنعات غذائية داخل مصنع حلويات يُدار دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، ترأس أحمد إبراهيم، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة على مصانع المواد الغذائية، أسفرت جهودها عن تحرير محضر جنح ضد أصحاب مصانع الحلويات بالمنطقة الصناعية الثالثة جنوب الجمركية، وذلك لإدارتهم النشاط دون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على ٥٠ كرتونة عبارة عن كرات من الذرة والأرز مغطاة بالشيكولاتة البيضاء وجوز الهند، بكل كرتونة ١٢ علبة، بإجمالي ٦٠٠ علبة على ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضري جنح ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقًا للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧، كما تم تحرير محضري جنح ا د ط، ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.