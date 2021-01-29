شكرا لقرائتكم خبر عن فض حفلي زفاف وسرادق عزاء وتغريم 47 مواطنًا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية من الحملات التفتيشية والرقابية على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع شرطة المرافق، من فض فرحين أحدهما بقرية بنايوس، والآخر بطريق الأحرار، فضلًا عن تغريم ٤٧ مواطنًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الحملة بغلق وتشميع كافتيريا بشارع الغشام بمدينة الزقازيق، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتم توقيع الغرامة المالية المقررة وقدرها ٤ آلاف جنيه على صاحبها المخالف.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بالتصدي لأحد المواطنين أثناء إقامة سرادق عزاء بعزبة المنحر التابعة للوحدة المحلية بالأسدية، وتم فك الشده الخشبية الخاصة بالسرادق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.