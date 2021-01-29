شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: بدأنا تشطيبات محطات مترو العتبة - الكيت كات وفق برنامج زمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق البدء فى أعمال تشطيبات محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية تشمل ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات.

وأنهت الهيئة القومية للأنفاق أعمال حفر هذا الجزء بالكامل بعد وصول ماكينة الحفر العملاق محطة الكيت كات قادمة من محطة صفاء حجازى بالزمالك وقبلها وماسبيرو وناصر والعتبة.

وينفذ المشروع تحالف شركات فرنسية تقوده شركة فينسى، وانطلقت أعمال حفره من العتبة فى منتصف 2017 مارا بمحطتى ناصر وماسبير، ويجرى تنفيذ برنامج مكثف لسرعة إنجاز هذا المشروع.

والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ إجمالى طولها 17.7 كم وتشمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.