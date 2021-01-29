شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شرف يعلن وفاة الإعلامية هالة صلاح: كانت على أعلى مستوى من المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، رحيل الإعلامية هالة صلاح، وقدم عصام شرف العزاء فى الراحلة، وكتب فى تدوينه عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "الأستاذة الاعلامية هالة صلاح.. ربنا يرحمها ويحسن إليها ويصبر أهلها ومحبيها.. كانت صديقة عزيزة ومخلصة.. كانت على أعلى مستوى من المهنية عندما كانت مستشارة معى أثناء تولى وزارة النقل.. ربنا يتقبلها قبولا حسنا".



عصام شرف على فيس بوك

يشار إلى أن الراحلة هالة صلاح الدين، التى توفيت، اليوم، كانت تعمل مستشارا إعلاميا للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الاسبق حينما كان وزيرا للنقل، وتعد هذه الوفاة هى حالة الوفاة الرابعة بين الشخصيات المعروفة التى رحلت اليوم، وسبقها خبير التجميل محمد الصغير، والفنان محمود عبد الغفار، والفنان أشرف صالح.

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك حسب ما أعلنه الفنان ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا، ونشر ياسين، رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".

كما أعلن الفنان أحمد صيام، عن وفاة الفنان محمود عبد الغفار، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

فيما أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أشرف صالح، داعيا له بالرحمة والمغفرة، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، والعزاء.