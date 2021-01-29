شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة عبلة الكحلاوى تشكر قرينة الرئيس وشيخ الأزهر ومحبيها فى مصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوى، رسالة شكر لكل محبى الراحلة لتقديمهم واجب العزاء وحضور تشييع جثمان الراحلة، التى توفيت مساء الأحد الماضى، وقالت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوى فى رسالتها: "بكل عبارات الشكر وأساليب الود والمحبة التى تعلمناها من الأم الفقيهة د. عبلة الكحلاوى.. تشكر أسرتها كل محبيها فى جميع أقطار الأرض الذين تواصلوا أو دعوا لها بواسع الرحمة أو حزنوا على فراقها الدنيا، أو قالوا كلمات ثناء عليها، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر وجامعتا الأزهر والقاهرة ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف ونقابة الأشراف وسفارات الدول والمنظمات الاسلامية وعلماء العالم الإسلامى والشخصيات العامة كلا باسمه ومن بادر وأصر على حضور تشييع الجثمان".

وتابعت الأسرة فى رسالتها: "كما تشكر الأسرة بود وتقدير شديدين قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسى على كلماتها الراقية، بحق الدكتورة عبلة الكحلاوي".

واختتمت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوى:"وتعجز الأسرة عن شكر محبيها فى كل مكان لمشاعرهم الفياضة على مواقع التواصل وغيرها، وما أظهروه من حب على روحها العطرة، ويدا بيد جميعا نكمل ما بدأته فى الخير مع مجمع الباقيات الصالحات، الكيان المؤسسى ثابت الأركان الذى أسس على التقوى وهو ملك الجميع بنية صادقة لخدمة عباد الله لله، وندعو الله بحق ما أودع فى قلوبنا من محبة ورحمة وصبر ووفاء أن يجمعنا مع أمنا جميعا د. عبلة الكحلاوى فى الفردوس الأعلى ولن نبرح أعتاب الحمد والرضا حتى اللقاء".