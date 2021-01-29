شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ التأمينات تستعد لصرف معاشات فبراير أول الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف معاشات فبراير اعتبارا من أول الشهر، حيث سيتم الصرف بجداول منظمة منعا للتكدس وكإجراء احترازى للوقاية من كورونا، بجانب المرور على المنافذ للتأكد من تيسير كافة الإجراءات من أجل راحة .

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، لمستحقى المعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، مثل الأرامل والوالدين والأبناء وغيرهم، الحق فى الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية قواعد وشروط للجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين).

وتستمر الهيئة العامة للتأمينات برئاسة اللواء جمال عوض، فى صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن المواعيد المقررة حيث التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ 25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير الجارى، و 7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.