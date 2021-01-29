شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير رحلة خاصة إلى قطر لنقل بعثة الأهلى للمشاركة في كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلة خاصة إلى قطر لنقل بعثة النادي الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وأوضح مصدر بمطار القاهرة، أنه من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي من صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.