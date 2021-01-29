شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تمد المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية استعدادا لصرف مقررات فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد مخازن شركات الجملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية، للاستعداد لصرف مقررات تموين شهر فبراير المقبل لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم شركات الجملة بتوفير المقررات لبقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.

وانتهت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر يناير الجارى لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد حصول المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة على بطاقات تموينية، قائلا: "لا يوجد أيا من ذوى الاحتياجات الخاصة ليس لديه بطاقة تموينية وأى حد مش عنده بطاقة تطلع فورا".