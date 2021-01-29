"القمر يتعامد على الحرمين".. والإفتاء: "اللهم زد هذا البيت تعظيما و ارزقنا سجدة في الروضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نشرت دار الإفتاء، صورة التقطتها عدسات المصورين أثناء تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، معلقة : "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وارزقنا زيارة قريبة".

ونشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"،تدوينة تحت عنوان :"القمر يتعامد الآن علي مدينة رسول الله ومسجده الشريف، معلقة:"اللهم ارزقنا زيارة قبره الأنور وارزقنا سجدة في الروضة الشريفة".

وشهدت سماء مكة المكرمة ليلة أمس، تعامد القمر على الكعبة المشرفة، والذي استمر حتى شروق شمس اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول في عام 2021.

و تعامد القمر أيضا، على القبة الخضراء التي يقع تحتها مقام النبي محمد صلي الله عليه وسلم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وظهر القمر فوق المسجد النبوي وبين مناراته وتحته القبة الخضراء.

وقالت الجمعية الفلكية في جدة، إن القمر وصل لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساء الخميس، بتوقيت السعودية، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر ، واستمر إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.

ويعتبر هذا التعامد في طور البدر وهو التعامد الأول هذا العام 2021 ويبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف.