"التضحية لأجل الوطن.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، اليوم، من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، ضمن الاحتفالات بعيد الشرطة الذي يوافق الـ 25 من يناير كل عام.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، الشيخ هاني الحسيني، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وسيتم بث شعائر صلاة الجمعة عبر الإذاعات المصرية، والقناة الأولى والمصرية وقنوات المتحدة الفضائية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان "التضحية لأجل الوطن".

وطالبت الوزارة، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.



ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي: