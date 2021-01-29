تتضمن تعديلًا تشريعيًا لتغليظ العقوبة.. برلماني يطلق حملة لوقف التنمر ضد ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أطلق محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، حملة مجتمعية وتشريعية، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمل اسم "مش هنسيبكم".

وأوضح "السلاب" في بيان صحفي، الجمعة، أنه بصدد التقدم لمجلس النواب؛ لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، في قانون العقوبات.

وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب: "بنتفرج كتير أوي على فيديوهات على السوشيال ميديا، البعض بياخدها بشكل ساخر، لكن هي في الحقيقة مؤلمة جدًا وحزينة، دا طبعًا غير تصرفات بنشوفها فى الشارع بتتخطى حدود السخرية، وبتوصل للإساءة والتنمر".

وأضاف "السلاب": "أنا عارف إن دا مرفوض مننا؛ لأنه مش من أخلاقنا ولا قيمنا، ولا أدياننا تقبلها، بس أنا شخصيًا حابب أقف قدام نوع أسوأ، وهو الشخص اللي بيتنمر على ذوي الإعاقة، إيه اللي يخلي حد يتنمر بشخص مش هيقدر يرد عليه جسديًا أو لفظيًا، دا الحقيقة مش مقبول، مش كده وبس لأ دا لازم يتجرم".

وعن اسم الحملة "مش هنسيبكم"، قال "السلاب": "(مش هنسيبكم) مقصود بيها الأشخاص المتنمرين اللي لازم يتحاسبوا، وكمان الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بنقولهم مش هنسيبكم وهنفضل معاكم وجنبكم".

ووجه النائب دعوة لكل الجهات، والمسؤولين، والمجتمع المدني، والنخبة المصرية من فنانين ورياضيين ومثقفين، وشخصيات عامة، وأجهزة الدولة، والمواطنين، للتضامن مع الحملة؛ لتوفير بيئة آدمية للأشخاص ذوي الإعاقة.