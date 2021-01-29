شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحثي بـ«هندسة الإسكندرية» حول استخدام الكتان في البناء وخزانات الضغط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، على مشروع بحثي في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، يهدف إلى التوصل لاستخدام حبال وألياف الكتان في تطبيقات تقنية البناء وخزانات الضغط والتصميمات الهندسية الداخلية والخارجية.

وقالت الدكتورة رانيا محمد أحمد الديب، الأستاذ المشارك في كلية الهندسة، منسق البحث المعتمد من المجلس بعنوان «استخدام حبال وألياف الكتان المصري في تطبيقات تقنية ذات قيمة مضافة عالية، أن المشروع مدته عامين وبدأ في 21 يناير الجارى بتمويل قدره 2.2 مليون جنية، من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STIFA التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت «الدكتورة رانيا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المشروع البحثي يهدف إلى زيادة ربحية صناعة حبال الكتان عن طريق استكمال سلسلة هذه الصناعة، والبدء في أنشطة صناعية جديدة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك باستخدام حبال وألياف الكتان وبالأخص من عوادمه وشعيراته القصيرة في تطبيقات تقنية مختلفة، مثل السيارات والبناء وخزانات الضغط والتصميمات الداخلية والخارجية، حيث سيؤدي ذلك إلى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية من خامات ذات قيمة منخفضة،والتي سوف تنعكس مباشرة على الدخل القومي المصري.

وأضافت أن فكرة المشروع جاءت من أنه على الرغم من أن مصر واحدة من الدول القليلة التي يمكنها زراعة ألياف الكتان، لكنه يتم تصدير معظم ألياف الكتان في أشكال الألياف الخام، وذلك بسبب نقص التكنولوجيا الموجودة في مصر لتصنيع الكتان، وهذا يقلل من إجمالي هامش الربح الذي يمكن الحصول عليه من هذه المواد والمساهمة في الدخل القومي، وبحلول القرن العشرين اتجه العالم إلى استخدام الشعيرات الطبيعية في إنتاج المواد المركبة بديلا للمواد المركبة التجارية الحالية المصنوعة من البوليمرات الاصطناعية التي تعتمد على المواد البترولية، وهذا يثير القلق بسبب الاعتماد على مورد البترول المنضب باستمرار، والمخاوف بشأن التلوث البيئي، وزيادة أسعار البترول، وصعوبة التخلص منه بعد نهاية العمر الافتراضي.

وتابعت: «يوجد في الوقت نفسه وفرة من المواد الطبيعية القادمة من الزراعة والموارد الحيوانية، بالإضافة إلى البيئات الحضرية التي تتراكم إلى الوصول لمستويات إشكالية،ما يثير تحديًا كبيرًا في تعظيم الاستخدام المستدام والمربح لهذه الموارد الطبيعية كمادة خام للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب حلولًا مبتكرة وصديقة للبيئة».

ولفتت إلى أن المشروع ينشئ معمل لإنتاج المواد المركبة واستخدامها في تطبيقات تقنية مختلفة بأحدث الماكينات، ويساعد في التدريب على هذه الصناعة بالإضافة للعمل البحثي الواسع المجال.

وقالت الدكتورة رانيا الديب، أنه يساهم في تنفيذ المشروع إلى جانبها، مجموعة من الأساتذة المتميزين في مجال علوم الألياف والمواد المركبة، أبرزهم الدكتور أحمد حسنين محمود حسنين، الأستاذ المشارك بالجامعة المصرية اليابانية، والدكتور علاء عبدالفتاح عرفة بدر الأستاذ بقسم هندسة الغزل والنسيج في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.