شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يكرم مسعف وسائق: عثرا على 392 ألف جنيه أثناء إسعاف أحد المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اثنين من العاملين بهيئة إسعاف الغربية، وهما مساعد أخصائي بكير بلتاجي أبوالمكارم فودة، والسائق محمد عبدالمجيد أحمد عبدالمجيد، بحضور الدكتور مجدي عوض مدير فرع هيئة الإسعاف بالغربية، وذلك لعثورهما على شنطة أثناء إسعاف أحد المصابين في حادث على الطريق السريع بمدخل سبرباي، وبها مبلغ مالي يقدر بـ ٣٩٢٠٠٠ جنيه مصري وتسليمها إلى قسم ثان طنطا في محضر رسمي عقب الانتهاء من إيصال المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وقدم محافظ الغربية الشكر للمسعفين على أمانتهما، وأكد أنهما مثال يحتذى به لجميع العاملين، معربًا عن سعادته الكبيرة وتقديره الكامل لهذه النماذج الرائعة والقدوة الحسنة في الأمانة والشهامة، وأن تلك النماذج تجسد المعدن النفيس للشعب المصري بصفة عامة ولأهالي محافظة الغربية بصفة خاصة، فهم أهل الأمانة والكرم والإخلاص والطيبة.