الكنيسة تحيي ذكرى نياحة البطريرك كيرلس الرابع: أسس أول مدرسة للبنات فى مصر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالذكرى الـ 160 لنياحة البابا كيرلس الرابع والذى يعتبر البطريرك رقم 110 في تاريخ البطاركة الذين جلسوا على كرسى مار مرقس الرسول، وكانت كنيته في الكنيسة «ابو الاصلاح».

ونشرت الكنيسة محطات من حياة البابا كيرلس الرابع على موقعها الرسمى، تناولت فيها حياته ورهبنته ورسامته راهبا ثم اختياره بطريركا للكرازة المرقصية، ليكون البطريرك رقم 110 على سدة كرسى الكرازة المرقسية.

ولد عام ١٨١٦ ميلادية في عزبة أبوزر قالي التابعة لقرية الصوامعة شرق بمركز إخميم، في سوهاج، وانضم إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية وترهب به باسم الراهب داود الصومعي الأنطوني عام ١٨٣٨ وتولى رئاسة الدير بعد رهبنته بسنتين فقط (عام ١٨٤٠) بتزكية من الرهبان الذين أجمعوا على أنه الأصلح للقيام بهذه المسؤولية، ثم سيم مطرانًا عامًا للكرازة المرقسية يوم ١٨ أبريل عام ١٨٥٣ باسم الأنبا كيرلس، وذلك عقب نياحة البابا بطرس السابع البطريرك الـ ١٠٩ ثم تم تنصيبه بطريركًا بعدها بأكثر من سنة يوم ١٧ يونيو عام ١٨٥٤.

وتميزت شخصيته بسمات القائد التنويري صاحب الرؤية، وأعماله تشهد بهذا في كل مراحل حياته وفي كافة المسؤوليات التي تولاها، وتنيح يوم ٣١ يناير عام ١٨٦١ عن عمر بلغ ٥٤ سنة بعد أن جلس على الكرسي المرقسي ست سنوات وسبعة أشهر وأربعة عشر يومًا.

وكان اهتمام المتنيح البابا كيرلس الرابع بالتعليم واضحًا منذ اللحظة الأولى لدخوله طريق الرهبنة ونراها في الإجراءات التي اتخذها في كل موقع مسؤولية ائتمن عليه، وخلال رئاسته لدير القديس الأنبا أنطونيوس افتتح كُتَّابًا في بلدة بوش لتعليم الرهبان وأولاد البلدة وبعد رسامته مطرانًا عامًّا بذل قصارى جهده في سبيل تهذيب الشبان وتعليمهم، فأنشأ المدرسة القبطية الكبرى بالبطريركية وبعد توليه البطريركية سعى في تأسيس مدرسة إكليريكية لتعليم الكهنة، وافتتح مدرسة للبنين في حارة السقايين، واشترى مطبعة كبيرة لطباعة الكتب الكنسية، وأوفد مجموعة من الشباب للمطابع الأميرية لتعلم الطباعة، وأسس أول مدرسة للبنات في مصر على الإطلاق.

وخلال مراحل حياته اهتم المتنيح البابا كيرلس الرابع بالقضايا الوطنية سواء على مستوى دوره أو دور أبنائه الأقباط تجاه بلدهم وحقوقهم عليها، وفي هذا الإطار رسخ أثناء حبريته لعدد من المبادئ التي تعد الآن من ركائز المدنية والتقدم الوطني، منها المساواة بين الجنسين، إذ أنشأ أول مدرسة للبنات في مصر على الإطلاق (وتبعته الحكومة بعدها بتعليم الفتيات)، كما كان يوصي أبناءه المسيحيين بعدم التفريق بين الأنثى والذكر في الميراث ولما صدر الفرمان السلطاني في فبراير ١٨٥٦ بالمساواة بين المواطنين في الحقوق، تقدم «أبوالإصلاح» إلى الخديوى سعيد بطلب لتطبيق الفرمان، وكان داعمًا للخديوى عندما فرض التجنيد الإجباري على كل المصريين (مسلمين ومسيحيين) لكي يؤدي المسيحيون واجبهم في حماية وطنهم، وأيضًا ليكون مبررًا لإلغاء فكرة الجزية التي كانت تفرض عليهم ثمنًا للحماية.

ذهب المتنيح إلى الحبشة بإيعاز من الخديوى سعيد لحل مشكلة بين مصر والحبشة وعاد منها بعد سنة وشهرين وقد حُلت المشكلة.

الكنيسة تحيي الذكرى الـ 160 لنياحة البطريرك الـ 110: كيرلس الرابع ساوى بين الذكر والأنثى فى الميراث وأسس أول مدرسة للبنات فى مصر (صور)

الكنيسة تحيي الذكرى الـ 160 لنياحة البطريرك الـ 110: كيرلس الرابع ساوى بين الذكر والأنثى فى الميراث وأسس أول مدرسة للبنات فى مصر (صور)

الكنيسة تحيي الذكرى الـ 160 لنياحة البطريرك الـ 110: كيرلس الرابع ساوى بين الذكر والأنثى فى الميراث وأسس أول مدرسة للبنات فى مصر (صور)