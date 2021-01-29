شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2694 عبوة دواء بيطري و7 آلاف جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات، لضبط سوق الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة حفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالمديرية، بالإشتراك مع لجنة من المحافظة، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية ،وسيارات توزيع الأدوية بمركز ديرب نجم لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير 3 محاضر مخالفة لعدد 3 معارض بيطرية، وضـبط 2694 عبوة لـ 19 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وأخري محظور تداولها بيطرياً، كما تم ضبط 7072 جرعة لـ 16عبوة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.