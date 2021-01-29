شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكشاك مخالفة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، إزالة مخالفتين بالتعدي بالبناء، أحداهما بناء سور على مساحة 250 مترا، بقرية البرجاية بمركز بالمنيا، والثانية إزالة حالة تعدي بالبناء على مساحة 50 مترا بقرية زاوية سلطان بدائرة المركز .

كما تم إزالة أكشاك مخالفة صادر لها قرارات إزالة بحي شمال المنيا .

تحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة .

شدد رئيس المركز على رؤساء الأحياء بتنفيذ دورات ليلية وصباحية، على مدار اليوم لضبط المخالفين وإزالة المخالفات .