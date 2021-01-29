شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: مشروعات تنموية وخدمية بـ6.7 مليار جنيه بمختلف القطاعات بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تنمية سيناء يعد محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة، وتعطي الوزارة هذا الملف الحيوي أهمية خاصة في خطة عملها لمواصلة جهود تنميتها، وذلك في إطار الإستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه هذا الجزء الإستراتيجي في الوطن، بهدف تحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتداداً طبيعيا لوادي النيل، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الجمعة، إن هذا الإهتمام بجهود تنمية سيناء، يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، لتكون في مقدمة أولويات عمل الوزارات المعنية بالحكومة، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض سيناء منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم شملت جميع القطاعات الحيوية والخدمية لأهالي سيناء.

وتابع الوزير، أن تنمية وتعمير سيناء كان تحدياً وضعته الحكومة على عاتقها، ولا تألوا جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف، ولا مجال للتهاون بشأنها، حيث ترتكز إستراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والإستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات.

وكشف شعراوي عن إنجازات الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي نهاية 2020 لتحقيق التنمية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، لافتاً إلى أن حجم المشروعات التي نفذتها الوزارة على أراضي سيناء كانت تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء وتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين، منوها أن تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى نمضي بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض سيناء بالتنمية والرخاء كي تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.

وأعلن أنه تم تخصيص استثمارات تقدر بـ1.5 مليار جنيه من إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظات (منها 736 مليون جنيه محافظة شمال سيناء – 856 مليون جنيه)، لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والانارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وتابع الوزير، أنه في إطار بناء تجمعات تنموية جديدة في سيناء فقد تم تنفيذ (17) تجمعاً تنموياً جديداً و(8) قرى جديدة للصيادين بقروض من الصناديق العربية للتنمية لصالح مواطنى المحافظتين بإجمالى تكلفة (3.536 ) مليار جنيه، وتتضمن 10 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء، وبلغت مساحة الأراضى المستصلحة 10 آلاف فدان، وتم إنشاء 585 وحدة سكنية، بالإضافة إلى (8) قرى جديدة للصيادين، لافتاً إلى أن محافظة جنوب سيناء شملت تنفيذ 7 تجمعات تنموية ومساحة الاراضى المستصلحة 2.955 آلاف فدان وبلغ اجمالى الوحدات السكنية 591 وحدة سكنية.

واستطرد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة خصصت مبلغ (196) مليون جنيه لإنارة هذه التجمعات التنموية الجديدة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

واستعرض إنجازات وزارة التنمية المحلية على أرض المحافظتين حيث تم تنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه حيث تم إنشاء محور تنمية بطول 90 كم وإنشاء عدد 4 وصلة عرضية بطول 61 كم بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والصندوق السعودى للتنمية.

وفى إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لأبناء سيناء من خلال قروض ميسرة، أكد الوزير أن صندوق التنمية المحلية وفر نحو (94 ألف ) فرصة عمل تخص المرأة المعيلة منها نسبة 74 % في محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5%، وصرف ( 118 ) مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة، منها 16 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء و102 مليون جنيه للمحافظتين لتنفيذ عدد (740) مشروع صغير ومتناهى الصغر تم خلالها تنفيذ 264 مشروع بمحافظة شمال سيناء، و476 مشروع بمحافظة جنوب سيناء وفرت حوالى (7 ) آلاف فرصة عمل.

وأوضح الوزير أنه في إطار خطة عمل الوزارة في المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية تم صرف 61.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء، بواقع (5) قرية بكل محافظة منها مبلغ 27.3 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء لتطوير قرى (ام القطف – ام شيحان – الريسان – الكونتلا – النثيلة)، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 34 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء لتطوير قرى (رأس مسلة – الرندل – وادى مكتب – وادى سعال – وادى الطور).

وفي ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوي لتنفيذ المشروعات الهامة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لمختلف المناطق بالمحافظتين، أكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه لبرنامج توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة في إنارة الشوارع والطرق، حيث تم توريد وتركيب عدد (57.777 ) ألف كشاف موفر للطاقة منها عدد 24،146 ألف كشاف بمحافظة شمال سيناء و33,631 ألف كشاف لجنوب سيناء.

ولفت إلى أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيراً لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بشمال وجنوب سيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، مشيراً إلى انه تم اعتماد 77 مليون جنيه لتنفيذ 2 خلية دفن بمدينتى شرم الشيخ والطور بمحافظة جنوب سيناء وجارى التنفيذ، وتوريد محطة وسيطة متحركة لمحافظة شمال سيناء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم صرف 9،418 مليون جنيه لإصلاح المعدات بالمحافظتين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم إصلاح وصيانة 72 معدة نظافـــة ومواجهة السيول والانقاذ منها 8.059 مليون جنيه لاصلاح 38 معدة بمحافظة شمال سيناء، و1.359 مليون جنيه لاصلاح عدد 34 معدة بمحافظة جنوب سيناء .

وأضاف شعراوى أن الوزارة قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارات السياحة الأثار والبيئة بتطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين بجنوب سيناء، لاستعادة الطابع التراثي والحضاري للمنطقة بما يتفق مع كون المنطقة من مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويجري حاليا توسيع نطاق المشروع ليشمل المدينة وتعزيز قدرات السكان وتأهليهم وتطوير البنية التحتية لمطار سانت كاترين، مضيفاً أن الحكومة تتابع باهتمام عملية تطوير مدينة سانت كاترين لتكون مقصداً هاماً للسياحة الدولية نظراً لأهمية هذه المناطق المقدسة ذات الآثر الغالى في نفوس معتنقى الديانات السماوية الثلاث.