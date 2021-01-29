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مدير أوقاف المنيا: توزيع العمائم على أئمة المساجد

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، توزيع العمائم على أئمة مساجد الأوقاف، من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا، والمخصصة من وزارة الأوقاف.

وقدم «عبدالرازق» الشكر لوزير الأوقاف والمسؤولين بالوزارة لرعايتهم للأئمة، داعيا المولى عز وجل أن يرعى مصر رئيسا وشعبا، وأن يقيهم شر الوباء .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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