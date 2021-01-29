شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 12 حالة شفاء جديدة من مصابي «كورونا» بمستشفي الأحرار التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، بمحافظة الشرقية، خروج ١٢ حالة شفاء جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير المستشفى، إن حالات الشفاء خضعت لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وجرى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم وخروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، وشدد على ضرورة اتباع إجراءات العزل المنزلي واستكمال البروتوكول المحدد من قبل وزارة الصحة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق، ومستشفيات قطاع الصحة، وهيئة التأمين الصحي، ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف، لتذليل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس، كارتداء الكمامة الواقية والبعد عن التجمعات والاهتمام بالنظافة الشخصية للتغلب على الفيروس والخروج من هذه الازمة بسلام.