شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدات المحلية بمراكز المنيا التسع، حملاتهم اليومية لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد، ومنها ارتداء الكمامات، والتباعد داخل المقاهي، والكافيهات، وفض الأفراح والتجمعات.

وقد تمكنت الوحدات المحلية من ضبط العشرات من تلك المخالفات، وتوقيع عليها الغرامات اللازمة.

شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على الاستمرار في الحملات اليومية ليل نهار لتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنه 2020، وقرار وزير العدل رقم 9452 لسنة 2020، بشان الضبطية القضائية.