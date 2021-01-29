شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس ينعى محمد الصغير: فقدت مصر شخصية عصامية نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس، خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، الذى رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، إثر تدهور حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا، وكتب ساويرس في تدوينه عبر "تويتر"، "فقدت مصر شخصية عصامية نادرة بنت نفسها من الصفر، وصنعت سمعة طيبة وقصة نجاح تدرس، تميزت بصفاء النفس والتواضع والأدب.. البقاء لله.. ربنا يجعله من أهل الجنة.. محمد الصغير.. خالص التعازي لأسرته الكريمة".



نجيب ساويرس ينعى محمد الصغير

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك حسب ما أعلنه الفنان ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا، ونشر ياسين، رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".

وستقام صلاة الجنازة، على الراحل محمد الصغير، عقب صلاة الجمعة، من مسجد شربتلي بمدينة 6 أكتوبر، ويشار إلى أن خبير التجميل محمد الصغير، كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، والذى كان يخضع للعلاج منه على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.

وفى الإطار ذاته، حرص الفنان أحمد السقا وأبنائه – أحفاد محمد الصغير – على تكثيف الدعاء له، هذا إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن الذين رددوا الأدعية عبر صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى لمناشدة الله، ومطالبة الجمهور أيضًا بالدعاء له.

ونعى النجم أحمد السقا، حماه محمد الصغير، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، من خلال تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، حيث نشر صورة له، وكتب فى تعليقه عليها: "توفى إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمه".