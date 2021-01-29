شكرا لقرائتكم خبر عن حمله لرفع مخلفات الأمطار من برج البرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة برج البرلس، أعمال رفع وسحب تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لهطول أمطار فجر اليوم، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، إنه تابع سحب تراكمات مياه الأمطار من شوارع وأحياء برج البرلس، والطريق الدولي الساحلي، موجهاً بتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم بالإضافة لأعمال شفط المياه المتراكمة من مياه الأمطار بأرض الجونة وردمها وتجريفها وتسويتها، مؤكداً على استمرار أعمال الردم والتجريف والتسوية بالمدينة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.