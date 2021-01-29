شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «الشروق»: الانتهاء من تنسيق الموقع العام وشبكة طرق ومرافق «محور الأراضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام شاملة شبكة المرافق والطرق بمنطقة الإسكان الاجتماعى، «محور الأراضى» بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الأعمال شملت استكمال القطاع التصميمى للمنطقة بعمل الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية لقطع الأراضي وتنسيق موقع المناطق الخضراء، بجانب استكمال شبكة المياه وتطهير شبكة الصرف، واستكمال تركيب أغطية المطابق وضبط مناسيبها وتنفيذ بلاعات المطر وحنفيات الحريق.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم تنفيذ شبكة إنارة عامة تغطي المنطقة بإجمالي 160 عامودًا وشبكة تليفونات بنظام FTTH كأحدث نظام يقدم خدمة الإنترنت فائق السرعة.

وقال: «تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت الرابطة للمنطقة بمسطح حوالي 75 ألف متر، مؤكدًا استمرار العمل بالمشروعات المختلفة التي تحقق سبل الراحة لسكان مدينة الشروق».