شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف «ويبومترك» الإسباني يضع جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني محليًّا والسابع إفريقيًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر التصنيف الإسباني Ranking Web ‎of Universities للجامعات، ترتيب الجامعات لشهر يناير 2021، حيث وضع جامعة الإسكندرية في المركز الثانى محلياً للعام الثانى على التوالى.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة حافظت على ترتيبها الثاني بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية والمراكز البحثية للعام الثاني، والتي بلغ عددها 72 مؤسسة تعليمية أي شغلت قائمة أعلى 2.7% من المؤسسات المصرية، والسابع على مستوى إفريقيا والبالغ عددها 1907 مؤسسات أي شغلت قائمة أعلى 0.37% من المؤسسات الإفريقية، ورقم ‏‏837 عالمياً أي شغلت أعلى 2.7% من قائمة المؤسسات التعليمية والبحثية في العالم وقفزت 137 مركزًا عالميًّا عن العام السابق.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن ترتيب Ranking Web ‎of Universities للجامعات والذي انطلق عام 2004 ويصنف 31000 مؤسسة تعليمية وبحثية في أكثر من 200 دولة، يصدر كل ستة أشهر ويستخدم في تقييمه كلاً من مؤشرات الويب والتي تعتمد على كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي.

وتابع: «بالإضافة إلى التصنيف السابق فقد أعلنت مؤخرًا نتيجة ترتيب الجامعات ‏‏بالاستشهادات المرجعية ‏Citations‏ لعام 2021، وفقًا لما جاء في Google Scholar‏، وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب الخامس على مستوى الجامعات الحكومية المصرية وبلغ عدد ‏الاستشهادات ‏الخاصة بها 199595 مقارنة بعدد استشهادات 145545 العام الماضي والتي شهدت قفزة قدرها 54050 استشهادًا».