شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لسوء الأحوال الجوية، كما شهدت مدن وقرى شمال المحافظة أمطار متوسطه على أنحاء متفرقة من مدن وقرى المحافظه، وشهدت أيضا المحافظه رياح شديدة وعواصف.

ومن ناحيته أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ حالة الطواريء القصوى بكافة القطاعات الخدمية وكلف رؤساء الوحدات المحليه بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالتخلص من مخلفات الأمطار أولا بأول.