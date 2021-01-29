شكرا لقرائتكم خبر عن «التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء».. موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، علي أن حب الأوطان فطرة إنسانية عظيمة وقيمة دينية جليلة ، وحب الوطن ليست كلمات تقال أو شعارات ترفع، إنما هو سلوك وتضحيات.

وأضاف جمعة، أن التضحية من أجل الوطن اعلي مراتبها التضحية بالنفس من أجل حمايته من أي خطر يتهدده، أيضًا التضحية من اجل الوطن بالعمل والجد والاجتهاد، فمنظومة التضحيات متكاملة ، فالجندي بثباته وصبره والشرطي بسهره علي أمن وطنه والفلاح والعامل بإتقان عمله والطبيب والمعلم والمهندس بما يقدمه في خدمة وطنه.

ولفت جمعة إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة، وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.