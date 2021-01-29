شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تطعيم 408 من الفرق الطبية بلقاح كورونا في مستشفي فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار خطة الدولة والجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم تطعيم ٤٠٨ فرد من الفرق الطبية بمستشفي فاقوس النموذجي، بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بنسبة ١٠٠% من الفرق الطبية التي تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بالتطعيم، وذلك خلال ٤٨ ساعة فقط منذ بدء تطعيم الفرق الطبية بمبني العزل بالمستشفي.

وأوضح وكيل الوزارة أن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية من دولة الصيني، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوماً، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وتابع أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للحفاظ على جميع المواطنين بدءاً من خط الدفاع الأول من كتائب الجيش الأبيض في مواجهة كوفيد ١٩، من الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية والمواطنين بالفئة المخصصة من قبل وزارة الصحة المصرية قبل التطعيم، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.