شكرا لقرائتكم خبر عن وائل أبوطالب متحدثًا إعلاميًّا لهيئة تنمية الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء مهندس سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، تكليف وائل عبدالسميع السيد أبوطالب بأعمال المتحدث الإعلامي لهيئة تنمية الصعيد .

وقال وائل أبوطالب، في تصريحات صحفية، إن هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة وكل فريق العمل بها تفتح ذراعيها للجميع للمساهمة في فتح فرص الاستثمار وتعظيم الاستفادة من مقومات محافظات صعيد مصر واستغلال مواردها الطبيعية بخطط مستقبلية مدروسة، وتنمية ما تملكه كل محافظة من مقومات لتحقيق التنمية الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية وغيرها، وتحويل الصعيد لمجتمع منتج من أجل محاربة الفقر والبطالة وفتح فرص عمل لأبناء الصعيد مما يعود بالنفع والفائدة علينا جميعًا ولتصبح مصر من الدول الرائدة في جميع المجالات لأن التنمية في صعيد مصر هي استثمارات الغد طبقا لما جسده القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٨ في إنشاء هيئة تنمية الصعيد .