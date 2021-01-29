شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد إنشاء 72240 فصلا خلال 5 سنوات لخفض الكثافات وتوفير الإتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه تم تنفيذ، 4603 مشاريع، بإحمالى 72230 فصلا، خلال الخمس سنوات السابقة، موضحة أن ما تم لخفض الكثافات وتوفير الخدمة التعليمية بالقرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج حياة كريمة، 1431 مشروعا بإجمالى 19 ألفا و271 فصلا، وإنشاء 54 مركزا للموهوبين والتعلم الذكى، و194 مدرسة تعليم مجتمعى بالمناطق النائية والمهمشة من خلال المجتمع المدنى.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية و التعليم، إن الاهتمام بالملكية الفكرية فى المناهج ونظم التعليم التى تضعها الوزارة هو ما سيجعلنا نخرج لبلاد أخرى ونقدم لهم منتجنا، موضحا أن متوسط عدد الطلاب فى الفصل يتراوح من 42 إلى 45 وده عدد كبير و فى مدارس فيها 70 و80 طالبا فى الفصل، الأمر الذى دفعنا إلى تطبيق فكرة الفراغات الذكية أو الفصول الذكية".

وأكد وزير التربية والتعليم: "نحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة فى الفصول، و كل عام نأخذ 10 او 12 مليار جنيه و هو عشر الرقم الذى نحتاجه.. يعنى احنا بنحل عشرها ففط، لأننا محتاجين 250 ألف فصل، ونبنى 15 ألف فصل سنويا، ولكن الزيادة السكانية بتاكل كل ده، فلدينا 800 الف طفل كل سنة بيدخلوا بياكلوا ده ".

وأضاف الوزير: البناء التقليدى للفصول كان به صعوبة فى توفير اراضى مناسبة، فلجأنا الى الفصول الذكية باعتبارها تكنولوجيا جديدة، وهناك مصانع بتفصل فصول ممكن ابنى مدرسة فى شهر بيجى تسليم مفتاح بكل حاجة، وسنقوم ببناء مئات الاف من الفصول كحضانات و فصول للتعليم موازى للبناء التقليدي".