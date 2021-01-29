شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشكل لجنة لفحص عقارات حريق التوفيقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها حريق صباح اليوم بمنطقة التوفيقية لبيان مدى تأثرها من الحريق .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين 14 و 16 شارع التوفيقية من شارع البورصة بحى الأزبكية وعلى الفور إنتقل مسئولوا الحماية المدنية و الغاز والكهرباء والاسعاف والحى لمكان الحادث.

وتبين أن الحريق إندلع بالعقارين رقم 14 وهو عقار خالى و رقم 16 وبه عدد من المحلات ثم انتقل إلى العقار رقم 10 المقابل وأسفر الحريق عن خسائر ب 22 محل تقريبًا وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة 13 سيارة إطفاء و 2 عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين وجاري عملية التبريد .

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .



حريق التوفيقية فى القاهرة



آثار حريق التوفيقية

حريق التوفيقية



حريق التوفيقية