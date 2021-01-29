شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يعلن تنفيذ مشروعات خدمية فى سيناء بـ 6.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تنمية سيناء تعد محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة، وتعطي الوزارة هذا الملف الحيوي أهمية خاصة في خطة عملها لمواصلة جهود تنمية سيناء، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء، بهدف تحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتداداً طبيعيا لوادي النيل، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلي أرض الفيروز.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، وأن تكون فى مقدمة أولويات عمل الوزارات المعنية بالحكومة.

وأشار وزير التنمية المحلية، فى بيان، إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم شملت جميع القطاعات الحيوية والخدمية لأهالي سيناء ، مشيراً إلي ان تنمية وتعمير سيناء كان تحدياً وضعته الحكومة على عاتقها ولا تألوا جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف و لا مجال للتهاون بشأنها و ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات.

وكشف اللواء محمود شعراوي عن إنجازات الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي نهاية 2020 لتحقيق التنمية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، لافتاً إلى أن حجم المشروعات التي نفذتها الوزارة علي أراضي سيناء كانت تهدف الي تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء وتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقال " شعراوى " إن تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخري نمضي بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض سيناء بالتنمية والرخاء كي تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص استثمارات تقدر ب ( 1,5 ) مليار جنيه من إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظات (منها 736 مليون جنيه محافظة شمال سيناء – 856 مليون جنيه ) لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية و الكهرباء والانارة و تحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .

وأشار اللواء محمود شعراوى أنه في إطار بناء تجمعات تنموية جديدة فى سيناء فقد تم تنفيذ عدد ( 17) تجمعاً تنموياً جديداً وعدد (8) قرى جديدة للصيادين بقروض من الصناديق العربية للتنمية لصالح مواطنى المحافظتين بإجمالى تكلفة (3.536 ) مليار جنيه و تتضمن 10 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء و بلغت مساحة الأراضى المستصلحة 10 آلاف فدان وتم إنشاء 585 وحدة سكنية بالاضافة إلى عدد (8) قرى جديدة للصيادين ، لافتاً إلى أن محافظة جنوب سيناء شملت تنفيذ 7 تجمعات تنموية و مساحة الاراضى المستصلحة 2.955 آلاف فدان وبلغ اجمالى الوحدات السكنية 591 وحدة سكنية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة خصصت مبلغ (196) مليون جنيه لإنارة هذه التجمعات التنموية الجديدة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، واستعرض " شعراوى " إنجازات وزارة التنمية المحلية على أرض المحافظتين حيث تم تنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه حيث تم إنشاء محور تنمية بطول 90 كم وإنشاء عدد 4 وصلة عرضية بطول 61 كم بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والصندوق السعودى للتنمية .

وفى إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لأبناء سيناء من خلال قروض ميسرة، أكد الوزير ان صندوق التنمية المحلية وفر حوالى (94 ألف ) فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 74 % في محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5%.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم صرف مبلغ ( 118 ) مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة منها 16 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء و102 مليون جنيه للمحافظتين لتنفيذ عدد (740) مشروع صغير ومتناهى الصغر تم خلالها تنفيذ 264 مشروع بمحافظة شمال سيناء و476 مشروع بمحافظة جنوب سيناء وفرت حوالى (7 ) آلاف فرصة عمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فى إطار خطة عمل الوزارة في المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية تم صرف مبلغ 61.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء بواقع عدد (5) قرية بكل محافظة منها مبلغ 27.3 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء لتطوير قرى (ام القطف – ام شيحان – الريسان – الكونتلا – النثيلة ) ، مشيراً إلي أنه تم تخصيص مبلغ 34 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء لتطوير قرى (رأس مسلة – الرندل – وادى مكتب – وادى سعال – وادى الطور) .

و في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوي لتنفيذ المشروعات الهامة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لمختلف المناطق بالمحافظتين، أكد اللواء محمود شعراوي ان الوزارة خصصت مبلغ 60 مليون جنيه لبرنامج توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة فى إنارة الشوارع والطرق حيث تم توريد وتركيب عدد (57.777 ) ألف كشاف موفر للطاقة منها عدد 24,146 ألف كشاف بمحافظة شمال سيناء و 33,631 ألف كشاف لجنوب سيناء .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيراً لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بشمال وجنوب سيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة ، مشيراً إلي انه تم اعتماد مبلغ 77 مليون جنيه لتنفيذ عدد 2 خلية دفن بمدينتى شرم الشيخ والطور بمحافظة جنوب سيناء وجارى التنفيذ ، وتوريد محطة وسيطة متحركة لمحافظة شمال سيناء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم صرف مبلغ 9,418 مليون جنيه لإصلاح المعدات بالمحافظتين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم إصلاح وصيانة عدد 72 معدة نظافـــة ومواجهة السيول والانقاذ منها 8.059 مليون جنيه لاصلاح عدد 38 معدة بمحافظة شمال سيناء، و1.359 مليون جنيه لاصلاح عدد 34 معدة بمحافظة جنوب سيناء .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارات السياحة الأثار والبيئة بتطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين بجنوب سيناء ، لاستعادة الطابع التراثي والحضاري للمنطقة بما يتفق مع كون المنطقة من مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويجري حاليا توسيع نطاق المشروع ليشمل المدينة وتعزيز قدرات السكان وتأهليهم وتطوير البنية التحتية لمطار سانت كاترين ، مضيفاً أن الحكومة تتابع باهتمام عملية تطوير مدينة سانت كاترين لتكون مقصداً هاماً للسياحة الدولية نظراً لأهمية هذه المناطق المقدسة ذات الآثر الغالى فى نفوس معتنقى الديانات السماوية الثلاث .