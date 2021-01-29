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بالصور.. حريق سوق التوفيقية يلتهم 20 محلا دون خسائر بشرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

التهمت النيران عدد من المحال والأكشاك بعد اندلاع الحريق داخل مخزن قطع غيار بسوق التوفيقية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم 20 محلا وكشك،

ويقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بأعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران وانتقل رجال المعمل الجنائي لإجراء أعمال المعاينة.

وبالفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي وحاولت قوات السيطرة إلا أن النيران امتدت إلى عدد من المحال والأكشاك المجاورة.

ونسب حريق هائل في مخزن لقطع غيار السيارات بشارع التوفيقية بمنطقة رمسيس وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم إيقاف حركة السيارات في الشارع وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة على الحريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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