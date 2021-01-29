شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة توزيع مشروعات حياة كريمة بمراكز المحافظات × 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخيرعلى اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، ويستهدف المشروع نحو 1500 قرية فى 51 مركزا بـ 20 محافظة بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.





”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية المراكز المستهدفة فى كل محافظة من محافظات المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس "حياة كريمة": 1. محافظة سوهاج 7 مراكز

2. محافظة أسيوط 7 مراكز

3. محافظة البحيرة 6 مراكز

4. محافظة قنا 5 مراكز

5. محافظة المنيا 5 مراكز

6. "أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبنى سويف والجيزة" مركزين لكل محافظة

7. "الوادى الجديد والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ" مركز واحد بكل محافظة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاءالماضى ، والذى أشار خلاله إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، منوهاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق ، مضيفاً أن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكداً فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الإقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.