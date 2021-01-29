شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. استمرار أعمال المراجعة من خبراء الأمن والطيران الروس بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر اليوم الجمعة، لليوم الثاني، أعمال المراجعة من عدد من خبراء الأمن والطيران الروس على الإجراءات الأمنية المتخذة بمطار الغردقة وآخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وتأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تستمر حتى ٣ فبراير المقبل.

في نهاية الجولة يقوم الوفد بعقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الطيران المدني قبل رفع تقريرهم النهائي بالزيارة إلى سلطات الطيران المدني في روسيا.