شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث خلف سور مجرى العيون.. اعرف التفاصيل فى 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

غيرت المشروعات القومية من ملامح محافظة القاهرة عاصمة مصر التي اشتهرت بالتاريخ والحضارة، حيث تهدف هذه المشاريع إلى إعادة الواجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق جذب سياحى يبرز ما تتميز به العاصمة من تاريخ وحضارة وتراث، ونعرض أهم المعلومات عن مشروع تطوير محيط سور مجرى العيون بمنطقة الفسطاط، والذى يقام على مساحة 95 فدان تقريبا.

1-تم نقل المدابغ الكائنة خلف سور مجرى العيون لمدينة الروبيكى.

2-يتم إنشاء 70 عمارة سكنية بارتفاعات ومساحات مختلفة.

3-عدد الوحدات 1286 وحدة تقريبا .

4-مساحة الوحدة السكنية تصل لـ 150 متر بالخدمات وبدون الخدمات 125 متر.

5-الطابق الواحد به 4 وحدات، وكل العمارات السكنية بها اسانسير.

6-يتم إنشاء العمارات بارتفاعات تدريجية ينخفض ارتفاعها باتجاه سور مجرى العيون.

7-ارتفاعات العمارات تبدأ بأرضى و4 أدوار ثم أرضى و5 أدوار، ثم أرضى و6 أدوار، بدءا من طريق صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون.

8-يتم تنفيذ مخطط مبانى الأنشطة الترفيهية والتجارية والثقافية على مساحة 51 ألف متر مسطح.

9-من المقرر أن يتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب.

10-يتم تنفيذ مبانى المحور الترفيهى، على مساحة 16 فدان مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة.