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انقطاع المياه عن العريش بسبب كسر في الخط الرئيسي

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انقطعت مياه الشرب عن مدينة العريش بسبب كسر في الخط الرئيسي المغذي للمدينة بقطر الف مليمتر. وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، أنه تلاحظ حدوث تسريب في خط المياه قطر 1000 مم، بمنطقة الميدان عند مدخل مدينة العريش، نتيجة قيام إحدى الشركات بتنفيذ أعمال بالمنطقة.

أضافت الشركة، في بيان، أنه تم إيقاف ضخ المياه من محطة رفع المياه بمنطقة التلول في اتجاه مدينة العريش، تمهيدا لإتخاذ إجراءات تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أشار البيان إلى تجهيز سيارات فنطاس لتوزيع المياه على المواطنين في مدينة العريش لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة. لفت البيان إلى موافاة المواطنين بتمام الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة وإعادة التشغيل وضخ المياه مرة أخرى لمدينة العريش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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