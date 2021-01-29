شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يكشف أسباب حريق محطة البحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق، أن فرق الطوارئ انتقلت لفحص أسباب تصاعد الأدخنة في محطة البحوث، وتبين وجود مخالفات أسفل هواية التكييف خارج المحطة، ما تسبب دخول الأدخنة داخل غرفة المحطة المتواجدة برصيف المحطة باتجاه الجيزة، وتم تشغيل مراوح سحب الدخان بالأرصفة والصالات وسحب جميع الدخان خارج المحطة وعودة عملها بشكل طبيعي.

أكدت الشركة، أن حركة القطارات بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.



كانت المحطة شهدت تصاعد أدخنة بشكل كثيف داخل رصيف المحطة اتجاه الجيزة، مما أدى إلى عدم التوقف بمحطة البحوث وإخلائها من الركاب.