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وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى السودان

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان من الأئمة والواعظات، التي تستمر لمدة اثني عشر يومًا في الفترة من الأحد 31/ 1/ 2021 حتى الخميس 11 فبراير المقبل.

خلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أن القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية، والأخلاقية، والقيم الإنسانية، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية، وأهمية الولاء والانتماء لها، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

يأتى ذلك في إطار استعداد القافلة الدعوية والتى تضم 11 داعيا وواعظة للسفر إلى دولة السودان الشقيق .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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