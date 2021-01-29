شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الدورات التدريبية بجامعة حلوان لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر فبراير 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلا وفق تخصصه.





وجاءت خطة الدورات التدريبية خلال شهر فبراير الأون لاين كالآتى :1 - دورة اتخاذ القرار وحل المشكلات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- تصميم المقررات الالكترونية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

3 _ Microsoft teams وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

4- تنظيم المؤتمرات العلمية وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

5- التفكير الإبداعي وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

6- العرض الفعال وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

7- نظم الامتحان وتقويم الطلاب وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

8- التخطيط الاستراتيجى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

9- العمل تحت الضغوط النفسية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

10- المشروعات الممولة دوليا وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

كما سيعقد المركز دورات تدريبية بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والمحافظة على التباعد الأجتماعى مع الالتزام بالاعداد القليلة بالدورة التدريبية على النحو التالى:

أ- الجاذبية الشخصية للاستاذ الجامعى وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

ب- تأثير الموسيقى على الأنتاج العلمى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.