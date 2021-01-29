شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٠ أشخاص بدون كمامات جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، للمرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، وعلاء جعفر سكرتير عام المركز، ومختار عبدالمنعم مدير الاشغالات.
خلال الحملة تم ضبط عدد ١٠ مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيها.
وفي السياق ذاته، تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادرة ٨ شيشة وتحرير محضر بالواقعة، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشدد رئيس المركز على آجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة حفاظا على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.
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