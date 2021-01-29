شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٠ أشخاص بدون كمامات جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، للمرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، وعلاء جعفر سكرتير عام المركز، ومختار عبدالمنعم مدير الاشغالات.

خلال الحملة تم ضبط عدد ١٠ مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيها.

وفي السياق ذاته، تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادرة ٨ شيشة وتحرير محضر بالواقعة، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وشدد رئيس المركز على آجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة حفاظا على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.