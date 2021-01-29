شكرا لقرائتكم خبر عن 14 عملية قسطرة قلب بمستشفى «إسنا التخصصي» جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصى جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضرى مدير عام المستشفى، والدكتور عبدالحميد صقر نائب المدير، في إجراء عدد 14 عملية قسطرة قلبية ما بين تشخيصية وتركيب دعامات .

ضم الفريق، الدكتور حسين عبدالنعيم كراع رئيس قسم القلب، والدكتور عصام أحمد بسطاوي، والدكتور أحمد طلعت، والدكتور بدوي، والدكتور مينا نبيل، والدكتور محمد عبدالغفار، وفريق قسم الأشعة والتمريض، والخدمات المعاونة ومكتب نفقه الدولة.

أوضح الدكتور محمود خضرى مدير عام المستشفى، أن نجاح العمليات جاء ثمرة لجهود متواصلة من كافة كوادر الفريق الطبى المسؤول عن العملية ما يأتى في ضوء الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى إسنا التخصصى لجميع المرضى.

تقدم الدكتور محمود خضري مدير المستشفى، والدكتور عبدالحميد صقر نائب المدير، والدكتور إبراهيم شنقير المدير الطبي بخالص الشكر للفريق الطبي والجراحي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى في العمل لتقديم الخدمات الطبية المتميزه لمساعدة جميع أهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التامين الصحي الشامل .