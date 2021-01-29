شكرا لقرائتكم خبر عن أول عملية قيصرية لسيدة حامل في توأم بـ«إسنا التخصصى» بمنظومة التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى إسنا التخصصي، نجاح أول عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل في توأم، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفى إسنا التخصصي التابعة للهيئة بالأقصر.

قام فريق النساء والتوليد بمستشفى إسنا التخصصصى باجراء عمليه قيصريه لمريضه حامل في توائم، بقيادة الدكتورة أميمة عبدالخالق رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور أسامة عسكر، والدكتور محمود حماده، وطاقم التمريض.

تقدم الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى بخالص الشكر للفريق الطبي وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى في العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية لمساعدة جميع أهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التامين الصحي الشامل .