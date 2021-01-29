شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري لوزير قطاع الأعمال: مستعد لمواجهتك بالمستندات فى أي قناة فضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة إلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام قائلًا: «مستعد لمواجهتك في أي قناة فضائية».

وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هشام توفيق ظهر على إحدى القنوات الفضائية واتهم مجلس النواب أنه مجلس يقدم كلامًا عاطفيًا بعد قرار غلق مصنع الحديد والصلب بحلوان.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أنه على استعداد للوقوف أمام مجلس النواب، ولديه المستندات سواء التي تخص مصنع الحديد والصلب بحلوان، أو شركة الأسمدة، أو مصنع غزل كفر الدوار، من أجل تقديم الرؤية الكاملة للمستندات مع طرح مطالب أكثر من شركة لتطوير مصنع الحديد والصلب.