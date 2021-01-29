شكرا لقرائتكم خبر عن «السوشيال ميديا».. ورشة عمل للإعلاميين الأفارقة بدورة وزارة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور فتحى شمس الدين، أستاذ مساعد الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، اليوم، مع وفد الإعلاميين المشاركين في الدورة التدريبية الأساسية الثانية والعشرين للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية، في ورشة عمل حول «السوشيال ميديا».

تناول اللقاء كيفية صناعة المادة الإعلامية من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة، أو ما يسمى «إعلام الهاتف المحمول» تحديدًا، وكيفية استخدام الإعلام الاجتماعى، وكيف تصبح إعلاميًّا من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والإعلام الجديد بشكل عام.

وتطرق الدكتور فتحى إلى مفهوم «الإعلام الاجتماعى» ومميزاته، وأبرز الأدوات والمعدات الخاصة به، وكيفية تحويل الهاتف المحمول إلى وسيلة إعلامية متكاملة يُمكن من خلالها تقديم تجربة إعلامية احترافية تضاهى ما يوجد في القنوات الفضائية.

واختُتمت فعاليات ورشة العمل بمشاهدة فيلم يتحدث عن كيفية جَنى الأرباح من خلال شبكة «يوتيوب»، وأبرز النصائح حتى يكون المتدرب صانعَ محتوى احترافيًّا.

ينظم الدورة مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.