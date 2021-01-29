شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع عن أسطول الصيد المصري: 100 سفينة بتكلفة مليار و800 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الرئيس عبدالفتاح السيسي على تواصل دائم معه للاطمئنان على أحوال قناة السويس على مدار الساعة نظرا لأهميتها .

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لم تمتلك من قبل أسطول صيد ولكن بناء على توجيهات الرئيس السيسي أمر بعمل 100 سفينة صيد للشباب لتدعيم أسطول الصيد.



وتابع أن سفينة الصيد تحمل أجهزة ومعدات منها محطة تحلية مياه وماكينة إنتاج ثلج وجهاز التراسونيك لاكتشاف أماكن السمك بما يوازي السفن العالمية حتى تعمل السفينة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.



أن تكلفة السفينة حوالي 18 مليون جنيه وتكلفة الأسطول مليار و800 مليون وهو رقم لا يوازي أهمية تواجد الأسطول مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انتهت وتم بناء 34 سفينة وجاري العمل في المرحلة الثانية.