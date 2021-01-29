شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن انتظام الحركة والسيطرة على حريق البحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين بجميع المحطات، بعد اكتشاف سبب تصاعد الدخان داخل محطة مترو البحوث.

وتبين أنه من داخل الهواية الخاصة بغرف التكييف نتيجة إلقاء مخلفات بداخلها من الخارج وعلى الفور تم تشغيل مراوح سحب الدخان المتواجدة بالمحطة وعودة عملها بشكل طبيعي.