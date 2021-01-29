شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لحى الدقى: انبعاث دخان كثيف فى كابلات تكيفات مترو البحوث وتمت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة عمليات حى الدقى تابعت حادث تسرب أدخنة بمحطة مترو البحوث، مؤكدأ انبعاث دخان كثيف في كابلات تكيفات محطة مترو البحوث بالدقي، وتمت السيطرة من قبل الحماية المدنية، وتم إخلاء المحطة من المترددين كإجراء احترازي.

وأكد الحى في بيان له، أن سيارات الإسعاف تواجدت لحظيًا تحسبًا لوجود مصابين، وأنه تمت السيطره بالكامل ولا يوجد أى مصابين ولا تلفيات ولا خسائر في الأرواح، وعودة حركة المترو لطبيعتها.

فيما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين، بعد سحب الأدخنة من محطة البحوث بعد تصاعدها بشكل كثيف داخل رصيف المحطة اتجاه الجيزة، مما أدى إلى عدم التوقف بمحطة البحوث وإخلائها من الركاب.

وأضافت شركة المترو، أنه انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة لفحص أسباب تصاعد الأدخنة، وتبين وجود مخالفات بأسفل هواية التكييف خارج المحطة مما تسبب فى دخول الأدخنة داخل غرفة المحطة المتواجدة برصيف المحطة باتجاه الجيزة، وجرى تشغيل مراوح سحب الدخان بالأرصفة والصالات وسحب جميع الأدخنة خارج المحطة وعودة عملها بشكل طبيعي.

وأكدت شركة المترو، أن حركة القطارات بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.

وكان المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو، نفى نشوب حريق داخل محطة مترو البحوث، لافتا إلى أن الحريق خارج المحطة، وجرى غلقها بسبب تسرب الأدخنة إلى داخلها من هواية المحطة.















