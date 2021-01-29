شكرا لقرائتكم خبر عن "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتوجيهات وزارة الأوقاف بألا يزيد الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، وأن يكون موضوع الخطبة "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال إن التضحية فى سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، وقضاء حوائج أهله، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائمًا ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر فى ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون فى سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.

وتابع جمعة: "الوطن ساحة للعطاء الدينى والوطنى والإنسانى، وقد قالو : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته ونبله وشهامته فانظر إلى مدى ولائه لوطنه وحسن انتمائه له وحنينه إليه وعمله لأجله فذلك سبيل الشرفاء والعظماء والأفياء ".

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 52 مسجدًا جديدًا ، و5 مساجد بعد صيانتهم وترميمهم وإعادة تأهيلهم، بإجمالى 57 مسجدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 819 مسجدًا حتى تاريخه.